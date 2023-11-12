السعودية | رئيس وزراء ماليزيا يصل جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

وصل إلى جدة، اليوم ، دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم، والوفد المرافق له، لاداء مناسك العمرة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي ، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.