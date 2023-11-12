السعودية | رئيس جمهورية غينيا يغادر جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

غادر جدة، اليوم فخامة العقيد مامادي دومبويا رئيس جمهورية غينيا والوفد المرافق له، بعد أداء مناسك العمرة.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.