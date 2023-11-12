بيئة عسير تنظم فعالية يوم الغذاء العضوي

وتم اختيار يوم 11-11 من كل سنة ميلادية لـ 11 نشـاط ضمن خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية بالمملكة، وتوفير أكثر المحاصيل العضوية خـلال شـهر نوفمبـر حسـب الميز النسبية بمختلف مناطق الإنتاج بالمملكة، وزيادة وعي المستهلكين بشأن الأغذية العضوية.
ويمثــل النشـاط رقم 11 بخطة العمل التنفيذيــة لسياســة الزراعــة العضوية الصادرة بالقـرار السـامي لمجلـس الـوزارء رقـم 251 فـي 7/4/1444، القاضـي بتسـمية اليـوم «الحـادي عشـر»مـن شـهر نوفمبـر مـن كل عام بـ «يوم الغذاء العضوي»، كمناسبة سنوية تسلط الضوء على أهمية المنتجات والأغذية العضوية انطلاقًا من أهميتها كنظام صحي وآمن ومستدام.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، أن الوزارة تهتم بكل الفعاليات والأنشطة التي من شأنها خدمة المواطن والمقيم ونشر التوعية بذلك مشيدًا بكل من شارك وحضر وأسهم في النشر والتوعية.
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