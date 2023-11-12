بيئة عسير تنظم فعالية يوم الغذاء العضوي

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير فعالية اليوم العالمي للغذاء العضوي بمجمع الراشد مول بابها، وذلك في إطار خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، التي تدعم تنمية وتطوير الزراعة العضوية في المملكة، والمســاهمة في دعم تسويق وتجهيز المنتجات العضوية وزيادة التعريف بالإنتاج العضوي وتوعيـة جميع الفئات على المستوى الوطني بأهميته وفوائده.

وتم اختيار يوم 11-11 من كل سنة ميلادية لـ 11 نشـاط ضمن خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية بالمملكة، وتوفير أكثر المحاصيل العضوية خـلال شـهر نوفمبـر حسـب الميز النسبية بمختلف مناطق الإنتاج بالمملكة، وزيادة وعي المستهلكين بشأن الأغذية العضوية.

ويمثــل النشـاط رقم 11 بخطة العمل التنفيذيــة لسياســة الزراعــة العضوية الصادرة بالقـرار السـامي لمجلـس الـوزارء رقـم 251 فـي 7/4/1444، القاضـي بتسـمية اليـوم «الحـادي عشـر»مـن شـهر نوفمبـر مـن كل عام بـ «يوم الغذاء العضوي»، كمناسبة سنوية تسلط الضوء على أهمية المنتجات والأغذية العضوية انطلاقًا من أهميتها كنظام صحي وآمن ومستدام.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، أن الوزارة تهتم بكل الفعاليات والأنشطة التي من شأنها خدمة المواطن والمقيم ونشر التوعية بذلك مشيدًا بكل من شارك وحضر وأسهم في النشر والتوعية.