خط صحي ساخن بالمدارس ولجان بأسماء المتميزين

يؤدي، الأحد، طلاب المدارس العامة والأهلية اختبارات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوع، يعقبها إجازة أسبوع قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، في حين أطلقت بعض المدارس مسميات خاصة للجان في قاعات الاختبارات، وبدأت بتعليق صور وأسماء طلابها أصحاب المشاريع المميزة، والمشاركة في البرامج التعليمية والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات، وعمدت إدارات المدارس إلى تشجيع وتحفيز الطلاب تقديرًا لجهدهم وعملهم في المشاريع، والحرص على رفع اسم مدرستهم بين المدارس.

وجود أمني

استكملت إدارات التعليم في المناطق استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات، بينما عملت إدارات الاختبارات والقبول على إنهاء كل ما يتعلق بآلية الاختبارات، وإبلاغ المدارس بالتعليمات والإرشادات، والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، في حين تعمل إدارة الصحة المدرسية على خدمة الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات بوجود مختصين، وفتح خط ساخن مع عدد من المسؤولين بالمدارس للاتصال عند الضرورة، فيما تستكمل الجهات المعنية والأمنية خططها لتنفيذها خلال فترة الاختبارات، من خلال وجود أمني في التقاطعات وتسهيل الحركة المرورية.

أجواء مناسبة

وفي جازان، ينتظم على مقاعد الاختبارات أكثر من 170 ألف طالب وطالبة في نحو 1265 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، وتشمل مدارس التعليم العام والأهلي، ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، وتحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة ومدارس الطفولة المبكرة، وسط جاهزية ومنظومة من الخدمات التربوية المتكاملة وخطة تهيئة نفسية وتوجيهية، بعد استكمال المدارس لكافة اختباراتها العملية والشفوية.

هاتف استشاري

أكد مدير تعليم جازان، ملهي عقدي، ضرورة توفير الأجواء المناسبة بما يضمن تأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر وسهولة، مؤكدًا أهمية دور الأسرة في هذه الفترة المهمة للاختبارات، وضرورة تعاونهم وتواصلهم الكامل مع المدرسة، وحث أبنائهم على بذل مزيد من الجهد والاستذكار وتحفيزهم وزيادة الدافعية لديهم ليحصدوا ثمرة ذلك بتحقيق النجاح والتفوق.

وكشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن إطلاق خدمة الهاتف الاستشاري، والذي يستهدف منسوبي المجتمع التعليمي والتربوي أثناء فترة الاختبارات لتلقي الاستفسارات، والاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية، وإعداد العديد من النشرات التربوية ونشرها عبر القنوات الرسمية، بالتعاون بين إدارتي التوجيه الطلابي وإدارة الإعلام والاتصال، والتأكيد على أهمية الانضباط المدرسي، وتقديم الدعم النفسي والتهيئة النفسية للطلبة وتخفيف رهبة الاختبار لديهم.

طلاب المراحل الدراسية

ابتدائي

3329059

متوسط

1535879

ثانوي

1532703

تعليم جازان

170 ألف طالبًا وطالبة

5 خطط تهيئ الطلاب للاختبارات

1265 مدرسة تستقبل الطلاب