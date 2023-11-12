شكرا لمتابعة خبر عن مقيم سوري يوثق حب ابنه للمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق رجل سوري يقيم في المملكة، حب ابنه الكبير لها، وشعوره بالانتماء للمملكة، وكأنها موطنه الأساسي، ليعلق والده على المقطع: كيف أقنعه أنه سوري مو سعودي؟.

وظهر الطفل خلال المقطع وهو يردد النشيد الوطني، بكل حب، ويمسك جهاز التحكم الخاص بالتلفاز، ويقوم بزيادة الصوت، ويقف ويلقي التحية.

وانتشر المقطع على نطاق واسع، حيث علق أحدهم: اللي يعيش بيننا ويحب وطننا، فهو منا، وعلق آخر: اللي يعيش بالسعودية ويطلع منها، عمر السعودية ما تطلع منه.