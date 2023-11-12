شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ 2367 زيارة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف 2367 زيارة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية .

وجاء ذلك للتأكد من نظامية بطاقات اقتصاد الوقود للمركبات وكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية ومنتجات الإنارة، أسفرت عن ضبط 89 مخالفة، فيما بلغ عدد البلاغات 768 بلاغًا.

وأوضح فرع الوزارة بالمنطقة أنه تم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا على تواصل حملات الرقابة الميدانية من خلال الزيارات التفتيشية للتأكد من صحة بطاقات اقتصاد الوقود وبطاقات كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة والأجهزة.