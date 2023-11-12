عرضٌ مغرٍ.. "الاتحاد" يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني "لاوتارو مارتينيز" لاعب إنتر ميلان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 9:22 صباحاً

كشفت صحيفة "footmercato" عن اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات المقبلة. ووفقًا لما أفادت به الصحيفة نقلًا عن صحيفة "Sport" الإسبانية؛ فإن مسؤولي الاتحاد يرغبون في الحصول على خدمات لاوتارو مقابل مبلغ مغر؛ مما سيصعّب على إنتر ميلان رفضه. وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن ناديًا سعوديًّا قدّم عرضًا للاعب الأرجنتيني دون الكشف عن اسمه، خلال الميركاتو الصيفي الماضي لمدة 4 سنوات، براتب سنوي قيمته 60 مليون يورو. وانضم لاوتارو مارتنيز البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يلعب في مركز الهجوم، لنادي إنتر ميلان منذ 2018، قادمًا من راسينغ، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2018. ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

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