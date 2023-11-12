كتبٌ بلغة برايل وأخرى للصم والبكم.. أبرز خدمات "هيئة العناية بشؤون الحرمين" لذوي الإعاقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 9:25 صباحاً

تحرص الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام، على تقديم خدماتها الخاصة لذوي الإعاقة والمسنات. وقد هيأت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مساحات لذوي الإعاقة؛ حرصًا منها على أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة. وخصصت الهيئة مصليات توسعة الملك فهد رحمه الله، المرسلة في الدور الأرضي باب رقم 88، والدور الأول باب 65، الرواق السعودي 15. ووفرت الهيئة لذوي الإعاقة كتبًا مطبوعة بلغة برايل، وكتب تعليم القرآن للصم، وترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة، ومصحف برايل الورقي، ومصحف برايل الإلكتروني، والقلم القارئ، والعصا البيضاء، وحامل المصحف الكريم المرن.

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