انت الان تتابع استنفار كبير في مدينة إيطالية.. فيديو يكشف ما تَسبب في حالة الرعب بين السكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 10:03 صباحاً

أثار أسدٌ الرعب في شوارع مدينة إيطالية بالقرب من العاصمة روما، بعد هروبه من السيرك؛ مما دعا الحكومة إلى التدخل وتحذير المواطنين بضرورة التزام منازلهم. وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، طلب عمدة مدينة روما، أليساندرو غراندو، من المواطنين عدم المغادرة من منازلهم حتى الإعلان عن القبض على الأسد الهارب، الذي من غير المتوقع مدى سوء حالته المزاجية ولا مستوى تدريبه. وشاعت حالة من الذعر في مدينة لاديسبولي الإيطالية قرب روما؛ وذلك بسبب هروب الأسد من سيرك محلي. وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، تُظهر اللقطات المتداولة الأسد وهو يتجول بحرّية وهدوء كبير في الشوارع؛ مثيرًا الرعب بين السكان المحليين، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وإعادته للسيرك.

كانت هذه تفاصيل خبر استنفار كبير في مدينة إيطالية.. فيديو يكشف ما تَسبب في حالة الرعب بين السكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.