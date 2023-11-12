تراند اليوم : بينهم 5 عسكريين.. إسرائيل تكشف عن عدد قتلاها وخسائرها العسكرية منذ اندلاع الحرب في غزة

صحيفة الخليج 365: كشف الجيش الإسرائيلي أمس السبت الحصيلة الإجمالية لقتلاه في الحرب التي أطلقها على قطاع غزة.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ التوغل البري في القطاع إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

القتلى الخمسة

وأفاد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، بإن القتلى الخمسة الذين سقطوا أمس السبت في معركة شمال قطاع غزة في اليوم السادس والثلاثين للحرب على غزة، هم:

1/ الرائد ماتان مئير (38 عاما) من أوديم، وهو مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار.

2/ الرائد موشيه يديديا ليتر (39 عاما) مين زوريم، عضو الكتيبة 697، لواء السهام النارية 551، الذي كان يشغل منصب قائد فصيلة في وحدة شيلداغ.

3/ الرائد يوسف حاييم يوسي هيرشكوفيتش (44 عاما) من جيفاعوت، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار.

4/ الرائد سيرغي شماركين (32 عاما) من كريات شمونة، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار.

5/ الرائد ناثانيال ناتي هاروش (34 عاما) من القدس، مقاتل في وحدة المساعدة الإدارية 5084، لواء جفعاتي.

كما أصيب أمس السبت 6 عسكريين بجروح خطيرة، من بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.

كما ارتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية، تم تدميرها كليا أو جزئيا.