شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل المملكة..كيف تعتني الصحة السعودية بسلامة الأطفال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزارة الصحة تهتم بسلامة الطفل لأنه مستقبل كل الدول، وتحدد الرعاية المقدمة له مستقبل الدولة.

وبين خلال منتدى الأسرة السعودية، أن وزارة الصحة تهتم بالطفل وسلامته من وقت مبكر، وفق مجموعة من الخطط والبرامج.

ضمان سلامة الطفل

أوضح وزير الصحة أن التأكد من سلامة الطفل في المملكة يبدأ من زواج والديه، بالفحص قبل الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض الوراثية والأمراض المتعددة.

وأكد أن هذا المجهود يستمر في متابعة الوالدة خلال فترة حملها حتى الولادة، وكذلك عند ولادة الطفل بالفحص المبكر للأمراض الوراثية للتأكد من سلامته وتقديم العلاج المبكر له إذا استدعى ذلك.

وتابع: "وتبدأ بعد ذلك متابعة الطفل من عدة جوانب منها التعليمية والصحية والبيئة المحيطة".