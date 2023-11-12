شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" ترصد 59 منشأة صيدلية مخالفة خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 59 منشأة صيدلية مخالفة خلال أكتوبر، لم تلتزم بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي.

هذا بالإضافة إلى عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها رصدوا 29 منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و11 منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و19 منشأة لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة.

وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت نحو 1.8 مليون ريال.

ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

عقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال

كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (180) يومًا أو إلغاء الترخيص.

ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".