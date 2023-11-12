سببان للتعثر
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي، أن الهيئة تسعى إلى التحكم في مؤشر المرضى والمصابين الذين لم يتم نقلهم، سواء مع تقديم الخدمة الإسعافية لهم أو بدونها، والتي قد تشمل تعثر وصول الفرقة الإسعافية، أو إلغاء البلاغ وغيرها، مشيرة إلى أنها تعمل لضمان أن المصاب أو المريض تلقى الرعاية الطبية، بعد تواصل الطبيب المناوب للتوجيه الطبي مع الفرقة الإسعافية، والتأكد من عدم الحاجة لنقل المريض، أو الاكتفاء بما قدم له في الميدان.
34% مكة
استخوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المرضى والمصابين لم يتم نقلهم إلى المنشآت الصحية، حيث بلغ إجمالي المرضى والمصابين غير المنقولين 86.197 ألفًا بـ34%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 74.851 ألفًا بـ30%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 24.682 ألفًا بـ10%، وعسير 17.633 ألفًا بـ7%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 16.577 ألفًا بـ6.62%.
منقولون
- %7 انخفاض عدم نقل المرضى والمصابين.
- 250 ألف مريض ومصاب لم يتم نقلهم.
- سببان لتعثر نقل المصابين والمرضى.
- مكة تتصدر غير المنقولين.
الأكثر مرضى ومصابين
- مكة المكرمة 34%.
- الرياض 30%.
- الشرقية 10%.
- عسير 7%.
- المدينة المنورة 6.62%.
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