"بلدي": إصدار تصريح تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية منزليًا عبر التطبيق

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت منصة الخدمات البلدية الرقمية "بلدي" أنه يمكن إصدار تصريح تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية الرجالية أو النسائية منزليًا عبر المنصة.

وأضافت "بلدي" أنه يمكن الآن تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية والحصول على التصريح عبر التطبيق، ويمكن تحميل التطبيق من الرابط.

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