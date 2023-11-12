السعودية | 76 صقاراً يشاركون في شوط “جير تبع فرخ” بسباق الملواح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهدت منافسات فئة (جير تبع فرخ) ضمن سباق الملواح؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، مشاركةً واسعةً تمثلت في منافسة 76 صقاراً على المراكز الخمسة الأولى، من السباق الذي يُقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بمقر النادي بملهم (شمال الرياض)، في الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر الجاري، بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال.

وحقق في منافسات أمس، الصقار محمد غزاي المطيري المركز الأول، وسلطان محسن المري المركز الثاني، فيما جاء تركي بن محمد المري في المركز الثالث، وحلّ ثقل بن هجرس الدوسري في المركز الرابع، وجاء فيصل بن محمد العقيلي في المركز الخامس.

وعقب السباق، كرّم نادي الصقور السعودي الفائزين في هذا الشوط؛ حيث حصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والثاني على 15 ألف ريال، والثالث على 10 آلاف ريال، وثمانية آلاف ريال لصاحب المركز الرابع، وخمسة آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس.

ويتواصل سباق الملواح الجمعة المقبل بإقامة منافسات فئة (قرموشة جير فرخ)، على أن يكون الختام يوم السبت من خلال فئة (جير بيور فرخ)، ويجري سباق الملواح في ميدان دعو مسافة 200 متر، ويحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز مالية يبلغ مجموعها 63 ألف ريال لكل شوط.

وينظِّم نادي الصقور السعودي سباق الملواح؛ بهدف تجديد إرث الصقور ورفع الوعي به وتأصيله، من خلال الأنشطة المتعلقة بهوايته، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم؛ لا سيما الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذه الهواية، ويأتي السباق تمهيداً لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة في الفترة من 28 نوفمبر إلى 14 ديسمبر المقبل، كأكبر تجمُّع للصقور في العالم، بمشاركة صقارين سعوديين ودوليين يتنافسون للظفر بجوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز.