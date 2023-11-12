السعودية | “الشنَّة” فعالية يقدمها أهالي العلا سنويًا لإحياء الموروث الشعبي القديم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يعيش زوار محافظة العلا في كل عام أجواءً جميلة في مشاهدة طريقة حشو التمر في الشنة، حيث لاقت فعالية الشنَّة التي أقيمت ضمن فقرات مهرجان العلا للتمور إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل وخارج محافظة العلا، للتعرف عليها وما كان يعانيه الأجداد من التعب والجهد.

وتعدّ “الشنَّة” واحدة من أهم وسائل حفظ التمور في الجزيرة العربية، ليبقى التمر محتفظًا بجودته لفترة طويلة، حيث تُصنع من جلد الغنم أو الضأن، ويبدأ العمل بالتخزين فيها منذ جني التمور بمختلف أنواعه، حيث تسبق مرحلة التخزين التنظيف، والرش بالماء، ومع اشتداد حرارة الشمس يتم حشوها وخياطتها داخل الشنان، باستخدام جريد النخل، ثم يعرض بعد ذلك في الشمس لفترة معينة، ليتم حفظه داخل الشنة لفترات طويلة تصل إلى سنوات.

وتبذل الهيئة الملكية لمحافظة العلا اهتماماً ورعاية كبيرة للحفاظ على الموروث الثقافي والشعبي في المحافظة، الذي يأتي تماشياً مع أهداف ورؤية المملكة 2030، حيث تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال مخطط “رحلة عبر الزمن”، بالحفاظ على منظومة التراث والطبيعة التي تعود لآلاف السنين من الإرث الإنساني والطبيعي الفريد.