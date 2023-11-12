اليوم..بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

الدفاع المدني يحذر من أمطار متوقعة على معظم مناطق المملكة دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات... الرياض : الرياض : دوت الخليج 28 ربيع الثاني 1445 هـ 28 ربيع الثاني 1445 هـ بدءا من الغد..تقلبات جوية على معظم المناطق توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من غد وتستمر حتى يوم الخميس... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 28 ربيع الثاني 1445 هـ 28 ربيع الثاني 1445 هـ وزير السياحة يمثّل السعودية في منتدى جزر المحيط الهادئ شارك وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمنتدى جزر المحيط الهادئ، المنعقد في جزر كوك خلال... دوت الخليج دوت الخليج 28 ربيع الثاني 1445 هـ 28 ربيع الثاني 1445 هـ 7.7 ملايين مستفيد من منصة ناجز خلال شهر قدمت وزارة العدل عبر منصة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز، خدماتها من خلال بواباتها الأربع والتطبيق لأكثر من 7.7 ملايين مستفيد،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ربيع الثاني 1445 هـ 28 ربيع الثاني 1445 هـ 40 ألف متدرب ومتدربة يكتسبون مهارات وخبرات سوق العمل عبر "تمهير" بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من منتج تطوير الخريجين (تمهير)، أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى؛... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ربيع الثاني 1445 هـ 28 ربيع الثاني 1445 هـ أمطار على تبوك والجنوب وضباب على الشرقية ومكة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ربيع الثاني 1445 هـ 28 ربيع الثاني 1445 هـ %7 انخفاض عدم نقل المرضى والمصابين انخفضت حالات عدم نقل المرضى والمصابين إلى المنشآت الصحية العام الماضي 7%، إذ بلغ إجمالي غير المنقولين 250.255 ألف مريض ومصاب لم يتم... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 28 ربيع الثاني 1445 هـ 28 ربيع الثاني 1445 هـ

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