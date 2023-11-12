اليوم..بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

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الدفاع المدني يحذر من أمطار متوقعة على معظم مناطق المملكة
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات...
بدءا من الغد..تقلبات جوية على معظم المناطق
توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من غد وتستمر حتى يوم الخميس...
وزير السياحة يمثّل السعودية في منتدى جزر المحيط الهادئ
شارك وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمنتدى جزر المحيط الهادئ، المنعقد في جزر كوك خلال...
7.7 ملايين مستفيد من منصة ناجز خلال شهر
قدمت وزارة العدل عبر منصة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز، خدماتها من خلال بواباتها الأربع والتطبيق لأكثر من 7.7 ملايين مستفيد،...
40 ألف متدرب ومتدربة يكتسبون مهارات وخبرات سوق العمل عبر "تمهير"
بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من منتج تطوير الخريجين (تمهير)، أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى؛...
أمطار على تبوك والجنوب وضباب على الشرقية ومكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من...
%7 انخفاض عدم نقل المرضى والمصابين
انخفضت حالات عدم نقل المرضى والمصابين إلى المنشآت الصحية العام الماضي 7%، إذ بلغ إجمالي غير المنقولين 250.255 ألف مريض ومصاب لم يتم...
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