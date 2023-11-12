شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو وصفة ألذ مرقوق في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رغم رحيله سانتوس يسجل رقم مبهر جديد مع الاتحاد

فيديو وصفة ألذ مرقوق في السعودية قام مواطن بكشف عن مكونات “مرقوق حائل” أثناء تحضيره داخل قدر وسط عدد من عماله.

فيديو وصفة ألذ مرقوق في السعودية

أقدم أحد العمال على صب السمن في القدر وبعد ذلك، ألقى قطع البصل عليه وقام بتقليبها بشكل جيد، وفيما بعدأ ضاف قطعاً من الطماطم الصلصة إلى القدر، مكملاً عملية التحضير بمهارة ودقة.

وفي إطار عملية التحضير، قام العامل بوضع قطع اللحم فوق المكونات الموجودة في القدر، وأضاف البهارات المناسبة. ثم صب الماء المغلي وأضاف اللوبيا الحمراء، والباذنجان، والفاصوليا الخضراء، والكوسا، والفلفل الأحمر والأخضر، والبطاطا، ولإتمام العملية، قام بوضع شرائح من العجين فوق المكونات، مكملاً بذلك عمليات الإعداد بدقة وبراعة.

طلب المواطن من العامل إضافة كمية من السمن إلى

بهالمقطع .. مرقوق حايل ، ولهجتهم المميزة، و وساعة صدورهم 😁



• مشعل العويصي pic.twitter.com/dMQ7ejnJ52 — سعيد الناجي (@SaeedAlNaji) November 11, 2023

ورش فلفلًا أسودًا وفلفلًا أحمر مطحونًا. بعد ذلك، قدموا الطبق في طبق التقديم وبدأوا في تناوله. وأثناء تذوقه، أبدى إعجابه قائلًا: “دفاية البطن”.