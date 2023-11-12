شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على 31 قراراً صدرت عن قمة الرياض حول غزة وفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

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قمة الرياض أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض على إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الهمجية التي يرتكبها الاحتلال منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد البيان على مركزية القضية الفلسطينية، والتأكيد على الوقوف بكل الطاقات والإمكانيات إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لتحرير أراضيه المحتلة، وتحقيق جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، خاصة حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة، ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

31 قراراً صدرت عن قمة الرياض حول غزة وفلسطين

أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض، على إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الهمجية التي يرتكبها الاحتلال منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد البيان على أن السلام العادل والدائم والشامل هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، وحمايتها من دوامات العنف والحروب، ولن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأشار البيان إلى أن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية، وتحمل إسرائيل مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه، نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد البيان على ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام، وكذلك كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل المساعدات بما يشمل الغذاء والدواء والوقود، ومطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.

كما طالب البيان مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة، واتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي.