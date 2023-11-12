شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اليوم الأحد المناطق التي ستشهد أمطار رعدية وضباب في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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المناطق التي ستشهد أمطار رعدية وضباب أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره اليوم الأحد، أنه من المتوقع حدوث هطولات مطرية رعدية، مصحوبة برياح نشطة، على بعض المناطق في جازان، عسير، وتبوك. وفي الوقت نفسه، لا يستبعد تشكل سحب رعدية ممطرة ترافقها رياح نشطة على بعض المناطق الواقعة في مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

المناطق التي ستشهد أمطار رعدية وضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، خلال الليل والصباح الباكر، تشكّل الضباب في بعض المناطق، خاصةً في المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، وتحديدًا على السواحل منها.

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية، وستتحول تدريجياً إلى اتجاه غربي بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة، على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة، وقد تصل إلى 50 كم/ساعة. وتتوقع حالة البحر أن يكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر.

تتوقع الأرصاد أن تكون حركة الرياح على سطح الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/ساعة، وأن يكون ارتفاع الموج نصف متر، مع حالة خفيفة للبحر.