شاهد الفرق في استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس التركي والإيراني في الرياض

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رغم رحيله سانتوس يسجل رقم مبهر جديد مع الاتحاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفي إطار انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية في فيديو | #ولي_العهد يلتقي رئيس إيران وذلك على هامش انعقاد #القمة_العربية_الإسلامية_المشتركة غير العادية #قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية #قمة_التضامن_مع_فلسطين#الإخبارية pic.twitter.com/SO2nbrFpTG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023 التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعُقِدَت اللقاءات الثلاث في قصر السلام في الرياض، حيث تم استعراض ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية من المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية، والبحث في وسائل حل الأزمات الإقليمية.

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