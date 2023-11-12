روسيا تحقّق في عمل إرهابي أخرج قطار شحن كبيراً عن مساره

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 1:51 مساءً

أعلنت لجنة تحقيق روسية، اليوم (الأحد) أنها فتحت تحقيقاً في عمل إرهابي بعد انحراف قطار شحن كبير عن مساره جرّاء ما وصفوه بأنها قنبلة محلية الصنع على خط السكك الحديدية في منطقة ريازان. وبينت اللجنة أنه "وفقاً للتحقيق، انفجرت عبوة بدائية الصنع عند الساعة 07:12 يوم 11 نوفمبر 2023"، بحسب ما أوردت "سبوتنيك". وأضافت أنه نتيجة لذلك، خرجت 19 عربة قطار عن مسارها.

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