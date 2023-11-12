انت الان تتابع سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10833 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 2:15 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 7.12 نقاط، ليقفل عند مستوى 10833.64 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 202 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات البابطين، وعناية، واتحاد الخليج الأهلية، وأمانة للتأمين، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتيل، و إم آي إس، ومهارة، والباحة، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و9.94%. فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والأصيل، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وسال، ومهارة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 6.59 نقاط، ليقفل عند مستوى 23216.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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