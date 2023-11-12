تراند اليوم : منها البلطي والتونة والسالمون.. أخصائية تكشف أفضل وأسوأ أنواع الأسماك

صحيفة الخليج 365: كشفت أخصائية تغذية أمراض القلب، ميشيل روثينشتاين، عن أفضل وأسوأ أنواع الأسماك للصحة.

أفضل أنواع الأسماك

سمك السالمون

يعد هذا النوع هو الخيار الأفضل للصحة، لاحتوائه على نسبة عالية من أوميغا 3، والدهون التي تساعد على صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ، إضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

المحار

يحتوي المحار على أوميغا 3 كما أنه غني بالحديد، ولكن حذر الخبراء من تناوله نيئا.

السردين

يحتوي السردين على أحماض EPA وDHA، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي توفر فوائد مضادة للالتهابات وصحة القلب، وبه نسبة عالية من فيتامين د.

الهلبوت

هذا النوع من الأسماك غني بالسيلينيوم، وهو مضاد للأكسدة مفيد للقلب ويقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ومصدر جيد لفيتامين ب6، كما أنه مفيد لصحة المناعة والأعصاب والكبد.

سمك النهاش الأحمر

ويعد مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، ما يساعد على تحسين ضغط الدم وصحة الشرايين، ومصدر جيد للبروتين وفيتامينات ب.

أسوأ أنواع الأسماك

سمك النعل

يحتوي هذا النوع على مخاطر عالية للملوثات، كما أنه منخفض في العديد من العناصر الغذائية الصحية للقلب مثل أوميغا 3 والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

وقد يزيد من مستويات ضغط الدم، لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم مقارنة بالبوتاسيوم.

البلطي المستزرع

حذر خبراء التغذية من أسماك البلطي المستزرعة، لأنها تحتوي على مستويات عالية من الملوثات والمضادات الحيوية وأحماض أوميغا 6 الدهنية.

سمك خشن برتقالي

وتُعرف أيضاً باسم السمك الخشن الأحمر، حيث يتمتع نبات الخشن البرتقالي بعمر طويل، ولذلك فإنه يلتقط العديد من الملوثات طوال حياته، بما في ذلك المستويات العالية من الزئبق.

سمك القرش

تحتوي هذه الأسماك على نسبة عالية جداً من الزئبق، وهو مادة سامة للأعصاب، ويجب تجنبه من قبل النساء الحوامل والأطفال.

التونة

سمك التونة مصدر غني بالفيتامينات B6 وB12، ما يساعد على دعم صحة المناعة والهرمونات والأعصاب، لكنه يحتوي أيضا على مستويات عالية من الزئبق، لذلك ينصح الخبراء بتناولها من مرة إلى اثنتين فقط في الأسبوع.