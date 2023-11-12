شكرا لقرائتكم خبر عن 27 طاروحًا يبيعون 6 صقور في الليلة الـ 28 لمزاد نادي الصقور السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الليلة 28 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي عرض ستة صقور على منصة المزاد؛ الذي يقيمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، وسط حضورٍ وإقبالٍ كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وبيعت الصقور بمبلغ 452 ألف ريال، حيث كانت البداية مع شاهين فرخ، طرح غرب الرياض، واشترك في طرحه ثمانية طواريح، وبيع بـ 90 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح جنوب الدمام، واشترك في طرحه أربعة طواريح، وبيع بمبلغ 51 ألف ريال.