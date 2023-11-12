شكرا لقرائتكم خبر عن أولى القوافل الإغاثية السعودية تعبر منفذ رفح متوجهة إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت منفذ رفح الحدودي اليوم، أولى قوافل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل مساعدات إيوائية وغذائية متوجهة لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

دعم المملكة لفلسطين

وتعد هذه المساعدات امتدادا لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.