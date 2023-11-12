شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 30 فيلمًا..انطلاق مهرجان الأفلام الأول بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق مهرجان الأفلام الأول عام 1445هـ يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، بمبادرة من قسم الإنتاج المرئي والمسموع بكلية الإعلام والاتصال بالجامعة، تحت شعار " بعيونهم نحلم".

ويحضر المهرجان نخبة متميزة من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في كلية الاتصال والإعلام، وعدد من الإعلاميين والمخرجين، المنتجين، وكتاب المحتوى الدرامي والسينمائي.

دعم المواهب الشابة

يهدف المهرجان إلى عرض الرؤى السينمائية لطالب وطالبات قسم الإنتاج المرئي والمسموع في صناعة الأفلام الدرامية والوثائقية، وإلى دعم المواهب الشابة لتصبح جزءًا من الحركة السينمائية في المملكة العربية السعودية، بما يخدم تطلعات رؤية المملكة .2030.

ويعد المهرجان فرصة ملهمة ومهمة تتيح للطلبة الالتقاء بالنخبة المتخصصة من المخرجين والمنتجين والنقاد، وعرض أعمالهم وتحكيمها والإفادة بالرؤى النقدية حولها و انتقاء الأفلام المتميزة منها.

ويتميز المهرجان بالتجربة الحقيقية للفعاليات المصاحبة مثل تجربة ( البساط الأحمر ) والذي يعد رمزاً للاحتفاء بالشخصيات المهمة من صناع الأفلام وأعضاء الجهة المنظمة، وتجربة ( الكروما ) والتي تمكن الزائرين من مشاهدة المؤثرات البصرية التي يتم إنشاؤها وفقاً للقصة أو الحدث الذي تم تصويره، وغيرهما.