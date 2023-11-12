شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة للوافدين في السعودية بعد الإعلان عن تقليص عدد تأشيرات الزيارة العائلية الى هذا العدد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون عن التأشيرات المتاح للافراد الوافدين استخراجها للراغبين في استقدام اسرهم الى جوارهم داخل اراضي المملكة

حيث انها مرتبطة بالحصول على تأشيرة وسبب للدخول، و توجد العديد من الأنواع الخاصة بتأشيرات الدخول إلى الأراضي السعودية

وقد تختلف هذه الأنواع باختلاف السبب من جانب، وبالتالي قد اختلافات أخرى تخص المدة الزمنية وطريقة الحصول عليها، ومن هذه الأنواع.

عدد التاشيرات المسموح بها للافراد

هذا وقد أفادت وزارة الخارجية السعودية وكذلك دائرة الجوازات في وزارة الداخلية بأنَّ عددالتأشيراتالتي قد يمكن للأفراد التقدم بالحصول عليها جاءت على النحو التالي.

أولاً يسمح للمواطن السعودي المتزوج التقدم بطلب إصدار ثلاث تأشيرات بحد أقصى.

ثانياً يجب أن يكون من ضمن التأشيرات الثلاثة عامل منزلي واحد بشرط أن تكون مهنة العامل تحت سقف المهن الآتية وهي عاملة منزلية، سائق، مربية أطفال، ممرض أو ممرضة.

ثالثاً الحد الأعلى للتأشيرات الرجالية التي قد يسمح للمواطنات السعوديات الموظفات التقدم بطلبها هي تأشيرة واحدة بحد أقصى، بينما تعد حصة تأشيرة العمالة المنزلية لهنَّ تكون بنسبة 1:1 بمعنى أن المواطنة إذا قد طلبت تأشيرة عمالة منزلية واحدة، فإنها قد لا يمكنها طلب تأشيرة أفراد أخرى من نوع آخر.

عدد التأشيرات المسموحة للرجل السعودي من مساند

أولا قد أفادت الصفحة الرسمية لمنصة مساند الخاصة بالتأشيرات والتعاقدات لا سيما المتعلقة بالعمالة المنزلية، بأن عدد التأشيرات التي قد يسمح للرجل السعودي المتزوج والذي يوجد لديه أبناء هو خمس تأشيرات بحد أقصى، منها عامل منزلي واحد.

ثانياً أما بالنسبة للمواطن السعودي غير المتزوج أو المتزوج بدون أبناء، فقد سمح له إصدار 3 تأشيرات من تأشيرات الأفراد المختلفة، على أن قد تكون حصة العمالة المنزلية منها واحدة فقط.

أنواع التأشيرات الموجودة التي يمكن استخراجها

أولاً تأشيرة العمل:

قد تشمل تأشيرة العمل العمالة المنزلية، أو تأشيرات خاصة بعدد من الوظائف المرتبط الحصول عليها بوجود عقد عمل، أو يمكنك استدعاء من المؤسسة المشغلة.