شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب شائع يخفض ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وجدت دراسة أن كوبا واحدا فقط من عصير الفاكهة يوميا يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، والوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتسبب هذه الحالة أعراضا قليلة، لذلك يمكن أن لا يتم اكتشافها لسنوات. ولكن مع مرور الوقت يمكن أن تعرض المصابين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب.

ومع سوء التغذية ونمط الحياة والتوتر الذي يُعتقد أنه يزيد من احتمال إصابة الأشخاص بارتفاع ضغط الدم، غالبا ما يصف الأطباء تغييرات في نمط الحياة مثل تقليل تناول الملح والكحول وتناول المزيد من الفاكهة والخضار وممارسة المزيد من التمارين الرياضية.

والآن، وجد بحث جديد أجري في جامعة تورنتو أن شرب كميات معتدلة من عصير الفاكهة يوميا قد يساعد في خفض ضغط الدم.

وحلل فريق البحث في تورونتو بيانات من 93 دراسة سابقة نظرت في 12 نوعا مختلفا من الأطعمة السكرية، للمساعدة في فهم كيفية تأثير الخيارات الغذائية على ضغط الدم.

ويتم تسجيل ضغط الدم برقمين: الضغط الانقباضي - القوة التي ينقبض بها القلب عندما يضخ الدم حول الجسم - والضغط الانبساطي، وهو الضغط أثناء مرحلة الراحة بين نبضات القلب.

ووفقا لتوجيهات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، عادة ما يكون ضغط الدم المثالي بين 90/60 ملم زئبق و120/80 ملم زئبق، في حين أن الهدف للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما هو أقل من 150/90 ملم زئبقي.

ووجد التقرير، الذي نشر في مجلة PLOS ONE، أن الاستهلاك المعتدل لعصير الفاكهة الذي يحتوي على السكريات الطبيعية أدى إلى متوسط "انخفاضات صغيرة مهمة" بمقدار 3.7 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي.

وفي المقابل، أدى تناول المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف، مثل المشروبات الغازية، إلى ارتفاع متوسط في ضغط الدم الانقباضي قدره 6.9 ملم زئبقي.

وتوصل الباحثون إلى أن كوبا صغيرا من عصير الفاكهة كان كافيا لرؤية الفوائد على المدى الطويل، حيث يتم تناول ما بين 50 و150 مل يوميا.

وقدّروا أن التأثير الوقائي لعصير الفاكهة النقي على ضغط الدم من المحتمل أن يكون بسبب العناصر الغذائية والمركبات الحيوية الموجودة في الفاكهة.

لكن تناول الفاكهة الكاملة، التي تحتوي أيضا على الألياف، كان له فائدة أكبر، وفقا للدراسة.

وقال التقرير إن النتائج تظهر أن إرشادات الصحة العامة التي تهدف إلى مساعدة الناس على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته يجب أن تفرق بين السكريات الطبيعية والمضافة.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور جون سيفينبيبر: "يشير بحثنا إلى فائدة تناول عصير الفاكهة بنسبة 100% والذي يحتوي على السكريات الطبيعية فقط على ضغط الدم. وتوفر الأدلة المتاحة مؤشرا جيدا على أن الفاكهة وعصير الفاكهة بنسبة 100% بجرعات منخفضة تؤدي إلى انخفاضات صغيرة مهمة في ضغط الدم".