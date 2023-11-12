وزير الخارجية يستقبل نظيره بكوت ديفوار ويوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 3:03 مساءً

استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كاكو هواجا ليون أدوم. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتطورة بين المملكة وكوت ديفوار وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. عقب ذلك، وقّع الوزيران على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وكوت ديفوار، وذلك لتكثيف التنسيق والتعاون المشترك بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

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