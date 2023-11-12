تراند اليوم : كشف تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.. ومدة الهدنة المقترحة- فيديو

صحيفة الخليج 365: قال مذيع قناة "الحدث" إن قيادي في حماس أعلن أن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل والتي يجرى التفاوض حولها تتضمن الإفراج عن النساء والأطفال المحتجزين منذ 7 من أكتوبر، كما تتضمن إدخال الوقود إلى غزة، مضيفا أن حماس تنتظر رد إسرائيل.

وأضاف: " أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإحراز تقدم في المفاوضات"، مشيرا إلى أن هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن وفد إسرائيلي رفيع المستوى وصل إلى القاهرة لبحث الصفقة التي ستشمل الإفراج عن عشرات النساء والأطفال والمسنين خلال هدنة مقترحة مدتها قد تصل إلى 5 أيام.

وتابع، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم أن الصفقة ليست وشيكة إلا أن المناقشات حولها مستمرة، وكشف الموقع أن كبير مستشاري الرئيس بايدن سيزور إسرائيل ودول المنطقة لبحث جهود إطلاق سراح المحتجزين.