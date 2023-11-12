شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفات رعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبا مخالفات رعي (40) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.