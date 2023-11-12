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المملكة والصومال توقعان اتفاقية تعاون أمني

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقّعت وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

ومثّل وزارة الداخلية في الاتفاقية التي جرى توقيعها في الوزارة بالرياض اليوم، نائب وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، فيما مثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أبشر عمر جامع.

حضر توقيع الاتفاقية مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية الصومالية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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