شكرا لقرائتكم خبر عن "المساحة الجيولوجية" تحقق تصنيفًا عالميًا متقدمًا لقاعدة المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقدماً ملموسا في تصنيف خدمات قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية، إذ ارتفع تقييم التصنيف من 1.4 إلى 4.1 خلال الربع الحالي من العام 2023م، مما كانت عليه في الربع الثالث من العام 2021م.

وأحرزت بذلك تقدماً ملحوظاً على العديد من منصات خدمات قواعد المعلومات الجيولوجية العالمية، مقاربةً بشكل كبير منصات الخدمات العالمية المتقدمة والموجودة حالياً بفنلندا 4.4 وآيرلندا 4.6.

قاعدة المعلومات الجيولوجية

وعد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل, قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية إحدى أهم ركائز هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لدعم أعمالها على مستوى الدولة وأحد أهم مستهدفاتها لإدارة معلومات أنشطة المسح والتنقيب الجيولوجية عن الثروات المعدنية والموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية.

ولفت النظر إلى أن بوابة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية تعدّ المنصة الرقمية الرئيسية للمستثمرين في مجال التعدين والباحثين والدارسين في مجالات علوم الأرض بما توفره من معلومات أساسية في مجالات متعددة من أفرع علوم الأرض لأكثر من ستة عقود من أعمال المسح والتنقيب الجيولوجية في السعودية.

هيئة المساحة الجيولوجية

وأكد أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قامت بإتاحتها بشكل يسهل الوصول إليها والاستفادة منها بشكل آمن وفعال.

يذكر، أنه سوف يتم إطلاق خدمات البوابة الجديدة خلال مؤتمر مستقبل التعدين الدولي في شهر يناير من العام 2024م بمدينة الرياض.