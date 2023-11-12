شكرا لقرائتكم خبر عن 30 نوفمبر.. انطلاق النسخة الثالثة من "احتفال نور الرياض 2023" في 5 مراكز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت شعار "قمرًا على رمال الصحراء" تنطلق النسخة الثالثة من "احتفال نور الرياض 2023"، خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2023 م، لمدة (17 يوماً)، بمشاركة أكثر من 100 فناناً من كبار الفنانين المعاصرين، ينتمون لأكثر من 35 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 35 فناناً من المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي لـ "برنامج الرياض آرت" المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، أن "احتفال نور الرياض 2023" يتضمن أكثر من 120 عملًا فنيًّا تقام في خمسة مراكز تتوزع في أنحاء العاصمة، تشمل: مركز الملك عبد الله المالي، وحي جاكس، ومتنزه سلام، ووادي حنيفة، ووادي نمار، مشكلةً رحلة فنية من خمسة فصول تربط قلب العاصمة بأطراف الصحراء.

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وبيّن الهزاني أن اختيار مراكز الاحتفال، جاء بناءً على أهمية هذه المواقع في مدينة الرياض، ولضمان سهولة وصول الزوّار من كافة فئات المجتمع للاستمتاع بالأعمال الفنية والبرامج والأنشطة التي ستقام على هامش الاحتفال، حيث تحتضن المراكز الخمسة تركيبات فنّية ضوئيّة على نطاق واسع، إلى جانب الانعكاسات الضوئيّة التي تنفّذ على عدد من المباني، وعروض "طائرات الدرون" والأعمال الفنية التفاعلية، التي تدعو إلى التأمل في المسافة بين صخب المدينة وهدوء الصحراء، والتنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أن احتفال هذا العام يضم معرضًا مصاحبًا يُقام بعنوان: "الإبداع ينوّرنا والمستقبل يجمعنا" في حي جاكس بالدرعية، لمدة (3 أشهر) خلال الفترة من 18 جمادى الأولى حتى 24 رجب 1445هـ، الموافق 30 نوفمبر 2023م إلى 2 مارس 2024م بمشاركة 32 فناناً من جميع أنحاء العالم.

ويأتي "احتفال نور الرياض 2023" مساهمًا في الارتقاء بجودة الحياة في عاصمة المملكة، والاحتفاء بالإبداع وتقديم الفنّ للمجتمع، كما يُعد منصّة للتبادل الفنّي والثقافي لتحقيق أهداف "برنامج الرياض آرت" ومختلف مشاريعه في رعاية المواهب المحلية وتعزيز الاقتصاد الثقافي في المملكة.

سيقام احتفال "نور الرياض 2023 " تحت إشراف نخبة من القيّمين الفنّين المحليين والدوليين، وهم: القيّم الفنيّ الرئيس جيروم سانس، والقيمان الفنيان: بيدرو ألونزو، وآلاء طرابزوني، وفهد بن نايف، إضافةً إلى القيّمين الفنيّين للمعرض المصاحب، وهم: القيّم الفنيّ الرئيس نيفيل ويكفيلد، والقيّم الفني مايا العذل، اللذان كانت لهم مشاركات متعددة في عدد من أكبر المهرجانات الفنية حول العالم.