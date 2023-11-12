شكرا لقرائتكم خبر عن للتعاون مع كبرى الشركات.. المملكة تشارك في معرض دبي للطيران 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة العامة للطيران المدني ومنظومة قطاع النقل الجوي، والشركات ومؤسسات الناقلات الوطنية غدًا، في معرض دبي للطيران 2023 بدورته الـ 18، والمنعقد في العاصمة الإماراتية دبي، خلال الفترة من 13 - 17 نوفمبر الجاري.

وتأتي مشاركة الهيئة لتعزيز العلاقات مع كبرى شركات الطيران العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء والمهتمين بصناعة النقل الجوي بصفة عامة ولتطوير مسارات جديدة، والتعريف بالفرص الواعدة في قطاع الطيران السعودي في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران.

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وتستهدف مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والحلول في صناعة الطيران، مع التركيز على التنقل الجوي والفضاء والاستدامة والتقنيات المتقدمة.

قطاع الطيران المدني

وتهدف مشاركة المنظومة في أكبر حدث للطيران والفضاء في المنطقة، لإبراز دور قطاع الطيران المدني في المملكة بوصفه محركًا مهمًا في الاقتصاد الوطني وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران.

وكذلك الدور القيادي الذي تقوم به الهيئة في تحقيق مستهدفات إستراتيجية القطاع الهادفة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا، من أكثر من 250 وجهة في العالم ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع.

التقدم التقني والابتكار

يذكر أن معرض دبي للطيران 2023 الذي سيشارك فيه أكثر من 1400 عارض من 95 دولة وأكثر من 300 خبير إقليمي وعالمي، سُيركز هذا العام على مستوى التطور الكبير لناحية النمو والابتكار في القطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحقق في مختلف القطاعات ذات الصلة.

ويوفر منصّة عالمية المستوى لتعزيز أوجه التعاون والتقدم التقني والابتكار.

كما يوفر معرض دبي للطيران 2023 منصة مثالية للمختصين في قطاعي الفضاء والدفاع، للتعرف على أحدث الحلول المتقدمة التي يمكنهم الاستفادة منها في تطوير أعمالهم وتعزيز مساهمتهم بتحقيق مستقبل مستدام.

وسيتيح المعرض الفرصة للمختصين في القطاعين لاستعراض وتبادل الحلول التي تعنى بتحقيق الحياد المناخي، وبحث سبل التعاون وإيجاد فرص وحلول جديدة ومبتكرة في هذا المجال.