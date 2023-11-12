40 ألف متدرب ومتدربة يكتسبون مهارات وخبرات سوق العمل عبر "تمهير"

ويهدف منتج تطوير الخريجين؛ إلى إكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، بالإضافة إلى مساهمته في رفع قابليتهم للتوظيف في سوق العمل بعد إكمال التدريب، كما يحفز منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة بعد انتهاء التدريب.
كما يقدم المنتج مكافأة مالية قدرها 3000 ريال للمتدربين والمتدربات خلال فترة التدريب، ويحصل المتدرب عقب انتهاء التدريب على شهادة خبرة، فيما تتراوح مدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى القطاع الحكومي أو الخاص ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.
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