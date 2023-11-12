الديوان الملكي يُعلن موعد ومكان الصلاة على الأمير سعود بن محمد بن فهد

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “بيان من الديوان الملكي” انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الاثنين الموافق 29 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. شاهد أيضا وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد

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