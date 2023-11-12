شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف إن كان هناك كاميرات مراقبة " سرية " قد تسجل كل خصوصياتك داخل غرفة الفندق؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ما هو أكثر ما تبحث عنه عند استئجار غرفة في فندق أو منزل أثناء قضاء عطلتك أو السفر؟ بالتأكيد الخصوصية. أن تتمكّن من تبديل ملابسك دون أن يتلصص عليك أحد، أو يُراقبك أحد عبر كاميرات خفية يُمكن أن تُزرع في أجزاء من الغرفة كغرف النوم أو دورات المياه.

فإن كُنت قلقًا من إمكانية تصويرك خلسةً عبر كاميرا سرية مخبّأة بعناية في زوايا الغرفة، إليك بعض الطرق التي يُمكنها أن تُساعدك على فحص الغرفة أو البيت والتأكد أنك لا تخضع للمراقبة.

كيف تتأكد من عدم وجود كاميرات مراقبة في غرفة الفندق؟

مسح المكان بعناية للبحث عن كاميرات مشبوهة

أول وأسهل خطوة للكشف عن الكاميرات الخفية عن طريق فحص البيئة بعناية. تفقّد الزوايا بدقة وكل فتحة مشبوهة بالجدار أو الأثاث. ولعل أكثر الأماكن التي يُمكن أن تُوضع بها كاميرات صغيرة: معدات فلتر الهواء، الكتب، ديكور الحائط، المنافذ الكهربائية، حاويات النباتات، المصابيح، حامل مجفف الشعر، ساعات الحائط أو المنبه، الدمى المحشوة، علاقات الملابس، والأقلام.

إن وجدت بعض منافذ الطاقة الموصولة غير الضرورية، فلا تتردد في فصلها لأنها قد تكون متصلة بكاميرا تسجيل. كما عليك الاستماع جيدًا لأي اهتزاز بسيط أثناء فحص الغرفة قد يصدر عن بعض أنواع كاميرات المراقبة الحساسة للحركة.

إطفاء أنوار الغرفة للكشف عن كاميرات الرؤية الليلية

تحتوي معظم الكاميرات الأمنية المخفية على مصابيح LED ذات إضاءة حمراء أو خضراء خافتة. سوف تُومض هذه المصابيح الصغيرة في ظروف الإضاءة المنخفضة بشكل تلقائي، ويُمكنك اكتشافها بسهولة.

استخدام الهواتف المحمولة لتحديد موقع كاميرات مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة المخفية CCTV Surveillance Cameras

يُمكن اكتشاف هذا النوع من الكاميرات باستخدام هواتف أيفون أو أندرويد. وهناك طريقتان للكشف عنها عبر الهاتف المحمول:

إجراء مكالمة هاتفية للتحقق من الكاميرات الخفية والميكروفونات.

بإمكانك ببساطة المشي بالغرفة بينما تُجري مكالمة هاتفية على هاتفك المحمول، حيث تُعطي هذه الكاميرات ترددًا لاسلكيًا خاصًا يتداخل مع إشارة المكالمات الهاتفية. وإن لاحظتَ تداخلًا في الإشارة في موضع ما من الغرفة، توقّف لفحصه والتحقق من وجود كاميرا في المكان.

استخدام تطبيقات الهاتف للعثور على الكاميرات المخفية

يُمكنك تثبيت تطبيق “detect hidden cameras” على هواتف أيفون أو أندرويد المحمولة. حيث سيعرض التطبيق بعد تثبيته وتشغيله توهجًا أحمر عندما يقترب الهاتف من كاميرا خفية، كما أنه سيتوهّج عند اقترابه من أي جهاز يعمل بترددات الراديو.

الحصول على كاشف أو جهاز استشعار احترافي لكاميرات CCTV المخفية

إن كُنت ممّن يُسافرون باستمرار ويُقيمون دائمًا في غرف الفنادق، فلن يضرك أن تحمل في أمتعتك جهاز كاشف للإشارات اللاسلكية القادر على اكتشاف الكاميرات بكل سهولة. عادةً ما يُصدر الجهاز تنبيه صوتي عند اكتشافه إشارة أو تردد معيّن.

وتجدر الإشارة أن هذه الأجهزة تكشف عن إشارات ذات تردد معيّن، أما الكاميرات التي تعمل بترددات عديدة ومتكررة فلن يتمكّن الكاشف من تحديدها. لكن الخبر السار أن الكاميرات متعددة التردد عادةً ما تكون باهظة الثمن وقليلًا ما تُستعمل في أغراض التجسس العامة.

التحقق من المرايا في الغرفة لتحديد كاميرات التجسس

عادةً ما تُثبّت المرايا في الحمامات وغرف تبديل الملابس، ما يجعلها المكان الأمثل لتثبيت كاميرات خفية على الجانب الآخر منها. وللتحقق من ذلك يُمكنك استخدام حيلة الأصبع، وهي إلصاق إصبعك في المرآة، فإن كان هناك فجوة بين أصبعك وانعكاسه على المرآة، فهي حقيقية. أما إن كان ملاصقًا لانعكاسه، فهي مرآة مزيّفة وظهرها يعكس كل ما يوجد أمامها.

استخدام ضوء الفلاش للعثور على الكاميرات المخفية

طريقة مباشرة لفحص الغرفة من خلال استعمال ضوء الفلاش، وذلك عبر إطفاء أضواء الغرفة وتسليط فلاش الهاتف على كل مكان في الغرفة تقريبًا. فإن عثرت على ضوء منعكس في مكانٍ ما، فيُحتمل أنه يعود لكاميرا مخفية.

ماذا ستفعل إن عثرت على كاميرا مخفية في الغرفة؟

إن حدث أن عثرتَ على كاميرا مخفية في ركن من أركان الغرفة، عليك القيام بالإجراءات التالية:

لا تُحرك أو تلمس الكاميرات لأنها ستحمل بصمات أصابع المجرم الذي قام بوضعها في المكان.

أبعد كل أمتعتك عن مجال رؤية الكاميرا.

التقط صورة للكاميرا كديليل إثبات.

استدعي الأمن أو الشرطة للتحقيق في القضية.