شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب المعجزة تناوله مره واحده يطرد الفضلات كريهة كالأحجار وإمساك السنين سيختفي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تناوله مره واحده يطرد الفضلات كريهة كالأحجار وإمساك السنين سيختفي وهتخف بطنك بشكل كبيرتم إجراء الكثير من الأبحاث حول تنظيف القـ،ـولون للقضاء على السـ،ـموم والغـ،ـازات ، وتعزيز الهضـ،ـم ، والقـ،ـضاء على التـ،ـوتر الناجم

عن انتـ،ـفاخ القـ،ـولون ، والشعور بالاسترخاء ، والقضاء على الصـ،ـداع ، والقـ،ـضاء على التهـ،ـابات المـ،ـعدة ، والتخـ،ـلص من تهيـ،ـج

القـ،ـولون ، والتخلص من مشـ،ـاكل عـ،ـسر الهـ،ـضم ، وزيادة طاقة الجسم. هناك عدة طرق طبيعية لتنظيف القـ،ـولون في المنزل

بمكونات بسيطة ، أولها الليمون الذي يحتوي على فيتامين سي المهم للصحة الجيدة ، ويساعد هذا الفيتامين على إنتاج مضـ،ـادات الأكـ،ـسدة في الجـ،ـسم.

يساعد شرب عصير الليـ،ـمون على التخلص من السـ،ـموم في الجـ،ـسم ، لأن الليمون يمكن أن ينشط الكبد ويحفز الكبد على إفراز السـ،ـموم المتـ،ـراكمة في الجسم ، اشربه بعد تسخينه وأضف إليه ملعقة من العسل لتحليته.

ثم هناك التفاح كحل سحري فهو يحتوي على الكثير من الألياف التي يمكن أن تعزز الهضم وتحسن حركة الطعام في الأمعاء

وبالتالي تقلل من مشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات الجهاز الهضمي أضف كوبا من الماء إلى الخلاط الكهربائي واشرب هذا

ثم هناك التفاح كحل سحري فهو يحتوي على الكثير من الألياف التي يمكن أن تعزز الهضم وتحسن حركة الطعام في الأمعاء

وبالتالي تقلل من مشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات الجهاز الهضمي أضف كوبا من الماء إلى الخلاط الكهربائي واشرب هذا

العصير على العشاء كل يوم.­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

مشروبات لتنظيف القولون

ينصح الأطباء بتناول الزبادي لأنه يمكن أن يعزز عملية الهضم ويساعد على هضم الطعام ، وبالتالي التخلص من مشاكل

الجهاز الهضمي الناتجة عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون ، وكذلك يساعد على التخلص من مشاكل المعدة ، وبالتالي تقليل

الإصابة بحمض المعدة. شرب الزبادي كل يوم هو عشاء صحي ، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن يمكنك وضع قطرات الليمون

يعتبر شرب الماء من أهم الأمور للتخلص من آلام القولون والمسـ،ـتقيم ، لأن ب الناس لا يشربون الماء بكثرة ، مما قد يسبب

الجفاف وتشـ،ـقق الجلد ، مما قد يتسبب في ع قدرة الجسم على التخلص من السـ،ـموم المتراكمة. فيه مما يزيد من خـ،ـطر

الإصابة بأمـ،ـراض الكلى لذلك اشربه على معدة فارغة الماء الدافئ مهم جدا لإزالة السـ،ـموم وتنشيط الكبد