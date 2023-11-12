شكرا لمتابعة خبر عن الفراج: بايدن وأوباما مجرد أدوات تخدم مصالح النخب وليس الشعوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رأى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الفراج، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وغيره من حكام الغرب مجرد أدوات، تخدم مصالح النخب وليس الشعوب.

وقال الفراج: “حكومات الغرب في وادي ومعظم شعوبها في وادي آخر ، ثم يأتي من يحاول اقناعك بأن شعب امريكا انتخب بايدن وشعب كندا انتخب ترودو الخ…”.

وأضاف: “هذا العالم تحكمه نخب وراء الستار، وتضع أدوات من شاكلة اوباما وبايدن وترودو لتنفيذ مخططاتها، وهي المخططات التي تخدم مصالح النخب لا الشعوب”.