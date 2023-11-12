شكرا لمتابعة خبر عن إمهال ملاك الحيوانات السائبة أسبوعين لإخراجها من منطقة الخنفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أمهلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، اليوم الأحد، ملاك الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها التي تنتشر في منطقة الخنفة مهلة أسبوعين لإخراجها واستلامها رسميًا عن طريق إصدار تصريح دخول من مركز الهيئة “المليساء” بالطبيق.

وحثت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز، الملاك على استغلال فترة السماح قبل انقضاء المهلة المحددة.

وتسعى الهيئة لبذل الجهود ونشر الوعي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المحميات الملكية أهمها الحفاظ على الغطاء النباتي، وحماية الحياة الفطرية.