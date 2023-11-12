شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب تسمية وادي الرمة شيخ الأودية في الجزيرة العربية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق سبب تسمية وادي الرمة شيخ الأودية في الجزيرة العربية.

وقال الزعاق أن وادي الرمة أطول وأشهر وادي في الجزيرة العربية، ويعتبر من أهم الظواهر الطبيعية لأنه يختصر حكاية التغيرات المناخية منذ آلاف السنين.

وأضاف الزعاق بأن وادي الرمة كان لا يجري إلا كل ثلاثين سنة، ولكن في عصر التغيرات المناخية أصبح يجري في فترات متقاربة.

وتابع الزعاق بأن أحد مجرى وادي الرمة هام في التجارة العالمية لأنه يربط بين آسيا وأفريقيا.