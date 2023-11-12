شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة : الأطفال يصابون بالاكتئاب بسبب ما يعرض على فضاء الإنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل خلال منتدى الأسرة السعودية السادس، الذي انطلق اليوم بأن الأطفال يصابون بالاكتئاب نتيجة ما يعرض على فضاء الإنترنت، مثل الشائعات وظاهرة التنمر.

وأوضح الوزير أن متوسط ما يقضيه الطفل اليوم عالميًا على الإنترنت يصل إلى سبع ساعات ونصف الساعة، وهذا رقم كبير، ويطرح عدة تساؤلات حول محتوى هذه المدة التي يقضيها الأطفال مع أجهزتهم.

كما ناقشت الجلسة الحوارية في المنتدى سبل حماية الأطفال على الإنترنت، وإدارتها الأمين العام لمجلس الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل.