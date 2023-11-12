شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مقيمون من هذه الجنسية ينفذون أكبر عملية سطو على مستودعات في جدة والان مع التفاصيل الكاملة
أكبر عملية سطو على مستودعات في جدة أُعلن رسميًا أن شرطة محافظة جدة نجحت في إلقاء القبض على أربعة مقيمين، بتهمة ارتكابهم عمليات سطو متكررة على مستودعات شركات محلية، حيث استولوا على البضائع المخزنة فيها.
أكبر عملية سطو على مستودعات في جدة
أعلنت
عن نجاحها في إلقاء القبض على المتورطين الأربعة في عمليات السطو على مستودعات الشركات، وأكدت على تنفيذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، وستتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم.
شرطة محافظة جدة تقبض على (4) مقيمين لسطوهم على مستودعات شركات والاستيلاء على ما تحويه من بضائع. pic.twitter.com/t4k97tABFW— الأمن العام (@security_gov) November 11, 2023
كانت هذه تفاصيل خبر مقيمون من هذه الجنسية ينفذون أكبر عملية سطو على مستودعات في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.