مقيمون من هذه الجنسية ينفذون أكبر عملية سطو على مستودعات في جدة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشركات السعودية الأكثر ربحاً في السوق السعودية في الربع الثالث من 2023 أكبر عملية سطو على مستودعات في جدة أُعلن رسميًا أن شرطة محافظة جدة نجحت في إلقاء القبض على أربعة مقيمين، بتهمة ارتكابهم عمليات سطو متكررة على مستودعات شركات محلية، حيث استولوا على البضائع المخزنة فيها. أكبر عملية سطو على مستودعات في جدة أعلنت شرطة محافظة جدة تقبض على (4) مقيمين لسطوهم على مستودعات شركات والاستيلاء على ما تحويه من بضائع. pic.twitter.com/t4k97tABFW — الأمن العام (@security_gov) November 11, 2023 عن نجاحها في إلقاء القبض على المتورطين الأربعة في عمليات السطو على مستودعات الشركات، وأكدت على تنفيذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، وستتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم. عن نجاحها في إلقاء القبض على المتورطين الأربعة في عمليات السطو على مستودعات الشركات، وأكدت على تنفيذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، وستتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم.

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