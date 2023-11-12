"لتدوم": كل فرد بالمملكة يهدر 5 كيلو جرامات تمور سنوياً

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محمد بن مسعود - الدمام - قال البرنامج الوطنى للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة "لتدوم"، إن مساهمة كل فرد بالمملكة في فقد وهدر التمور تقدر بـ 5 كيلو جرامات سنويًا.

وبيّن "لتدوم" وهو أحد برامج الهيئة العامة للأمن الغذائي، أن نسبة الفقد السنوية التي تُصيب التمور في المملكة تقدر بـ 16٪ في حين تبلغ نسبة الهدر 5,5٪.

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