انت الان تتابع "نتنياهو" يُفصح عن احتمال للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم "الأحد": "إن هناك احتمالًا للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة حماس".

وعند سؤاله من مذيع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنّين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة؛ قال "نتنياهو": "ذلك محتمل، ولكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحقّقه".

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