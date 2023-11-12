ماميلودي صنداونز يتوج بلقب النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 5:18 مساءً

توج فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بلقب النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه الوداد الرياضي المغربي (2-0) في إياب الدور النهائي من البطولة مساء يوم الأحد على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد". وكان الوداد فاز ذهاباً على أرضه بهدفين مقابل هدف فحقق صنداونز اللقب بتفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-2). افتتح المهاجم بيتر شالوليلي هدفي المباراة في الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الأول (45+3) وأضاف أوبري موديبا الهدف الثاني لأصحاب الضيافة في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

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