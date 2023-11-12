"الرويلي" مديرًا للمركز الإعلامي لـ"همام التطوعي"

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس مجلس إدارة فريق همام التطوعي التابع لوقف العطاء الدكتورة أنوار بنت علي الدوسري قرارًا بتكليف الزميل نواف غدير الرويلي مديرًا للمركز الإعلامي.

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