شكرا لقرائتكم خبر تطبيق إلزامي لجدول جزاءات البلدية المحدث بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة الالتزام بجدول الجزاءات المحدث، الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيرا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة أسامة الزيتوني، أن جدول الجزاءات المحدث شمل تصنيف المخالفات إلى مجموعات عدة، حيث شملت الجزئية الخاصة بالمخالفات العامة 19 نوعا من المخالفات، منها 10 مخالفات جسيمة يتوجب تطبيق الغرامة فيها مباشرة، كونها قد تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة، فيما شمل الجدول 9 مخالفات غير جسيمة يتم تنبيه أصحابها وإعطاؤهم مهلة لتصحيحها ومن ثم تطبق الغرامة.

وأكد أن الأمانة حريصة على الارتقاء بمستوى الامتثال والصحة العامة وصحة البيئة وسلامة الإجراءات المتبعة في المنشآت التجارية والغذائية، ونشر الوعي الصحي لدى المستهلكين والعاملين في المنشآت ومنسوبي الأمانات والبلديات وتعزيز مبادئ السلامة.